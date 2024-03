Nr. 0511

Gestern Abend wurde eine Frau in Mitte durch eine andere bislang unbekannte Frau antisemitisch beleidigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm die 38-Jährige zuvor an einer Kundgebung gegen Antisemitismus im Volkspark am Weinbergsweg teil und suchte gegen 19.30 Uhr auf dem Weg nach Hause noch einen Spätkauf in der Invalidenstraße auf. Dort wurde sie von einer fremden Frau angesprochen und antisemitisch beleidigt. Die 38-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei zum Ort. Noch bevor die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, entfernte sich die Tatverdächtige jedoch. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.