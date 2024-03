Seniorin im Bus verletzt

Nr. 0510

Gestern Nachmittag ist eine Seniorin stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 51-Jähriger gegen 16.45 Uhr in Lankwitz mit einem BVG-Bus der Linie X83 von der Leonorenstraße nach rechts auf die Siemensstraße ab. Links neben dem Bus fuhr parallel ein Wagen und bog ebenfalls rechts ab. Kurz nach dem Abbiegen wechselte die Autofahrerin oder der Autofahrer mit dem Wagen in die Fahrspur des Busses, woraufhin der Busfahrer stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei stürzte die 72-Jährige und ein weiterer unbekannter Fahrgast fiel auf die gestürzte Seniorin. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit einem Bruch am Unterschenkel zur Behandlung in die Klinik. Weitere Fahrgäste und der Busfahrer blieben unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.