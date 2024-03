Drogen in Auto und Wohnung gefunden

Nr. 0505

Zivilkräfte fanden gestern Nachmittag mutmaßliche Drogen in einem Auto sowie in einer Wohnung in Hellersdorf und nahmen zwei Männer fest. Die Polizeikräfte hielten gegen 15 Uhr ein Fahrzeug in der Suhler Straße an, in dem zwei 27-jährige Männer saßen. Angesprochen auf den Verdacht, offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen, zeigte sich der Fahrer geständig und erlaubte den Polizisten und Polizistinnen die Durchsuchung des Fahrzeugs. Dort fanden sie eine durchsichtige Plastiktüte mit mutmaßlichem Kokain sowie zwei Handys und Geld. Bei dem Beifahrer wurde ebenfalls eine hohe vierstellige Summe Bargeld sowie mehrere Druckverschlusstütchen aufgefunden. Alle aufgezählten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf wurde die gemeinsame Wohnung der beiden durchsucht. Bei dieser Durchsuchung fanden die Polizeikräfte mehrere Behältnisse mit mutmaßlichem Cannabis, eine PTB-Waffe mit Munition, verbotene Pyrotechnik sowie weiteres Bargeld in fünfstelliger Höhe. Auch diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die beiden Männer kamen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Bei dem Fahrer wurde zusätzlich eine Blutentnahme durchgeführt. Beide konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.