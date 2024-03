Seniorin wird Handtasche entrissen

Nr. 0504

Gestern Nachmittag raubten zwei Unbekannte die Handtasche einer Seniorin in Mahlsdorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll sich die 72-Jährige gegen 15.40 Uhr in Begleitung einer 79-jährigen Frau im Bereich Rohrpfuhl Mahlsdorf aufgehalten haben, als zwei unbekannte Männer auf sie zugegangen sein sollen. Im weiteren Verlauf soll einer von ihnen die Handtasche der Seniorin ergriffen und so stark an dieser gezogen haben, dass die 72-Jährige stürze. Auf dem Boden liegend, soll die ältere Dame ihr Hab und Gut noch weiter festgehalten haben. Zeitgleich soll der Mann so lange an der Tasche gezogen haben, bis er sie schließlich an sich reißen konnte. Anschließend flüchtete das Duo mit der Beute. Alarmierte Einsatzkräfte suchten im Nahbereich nach den Flüchtenden, konnten sie allerdings nicht mehr finden. Die Seniorin klagte über Schmerzen an einem Arm sowie einem Bein und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.