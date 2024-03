Mann mit Schnittverletzung im Krankenhaus

Nr. 0502

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte zu einem verletzten Mann in Friedrichshain alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 30-Jährige gegen 22.30 Uhr in der Frankfurter Allee in einen Streit mit drei Unbekannten geraten sein. Aus der Gruppe heraus soll den 30-Jährigen dann einer von ihnen mit einem mutmaßlichen Messer attackiert und im Gesicht verletzt haben. Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete das Trio. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten und Polizistinnen suchten noch im Nahbereich nach den Flüchtenden, konnten sie allerdings nicht mehr finden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.