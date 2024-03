Nr. 0501

Ein Bürgerbüro einer Partei in Lichtenrade wurde von Unbekannten beschädigt. Gestern Nachmittag zeigte der Abgeordnete die Sachbeschädigungen an. Unbekannte hatten die Werbefolie auf der Schaufensterscheibe in Teilen abgerissen und die Briefkastenklappe des Büros in der Bahnhofstraße verbogen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.