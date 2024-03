Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 0500

Heute Morgen wurde in Tegel eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Derzeitigen Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge befuhr ein 52-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit einem Lastwagen die Wittestraße in Richtung Antonienstraße. An der Holzhauser Straße bog er links ab und fuhr dabei die 73-jährige Fußgängerin an, die die Holzhauser Straße im Bereich der Fußgängerfurt in gleicher Richtung überquerte. Sie wurde im Anschluss von den Reifen des Lkws überrollt und erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Am Unfallort kam es während der Unfallaufnahme bis etwa 12.20 Uhr zu Sperrungen, von denen auch die Buslinien 125 und X33 betroffen waren. Die Ermittlungen zum Unfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.