Nr. 0499

Unbekannte beschmierten ein Bürgerbüro einer Partei in Reinickendorf. Heute Vormittag gegen 11 Uhr stellte ein Mitarbeiter die Beschädigungen an den Außenjalousien des Bürgerbüros in der Amendestraße fest. Die unbekannten Täter hatten Schriftzüge und Symbole in schwarzer Farbe aufgebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.