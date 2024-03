Zusammenstoß zwischen Renault und Lastwagen - drei Verletzte

Nr. 0498

Heute früh sind bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof drei Männer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 24-Jähriger gegen 3.10 Uhr mit einem Renault die Schöneberger Straße in Richtung Ringbahnstraße und stieß an der Alboinstraße, nachdem er bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein soll, mit einem von rechts kommenden Lastwagen zusammen. Mit diesem war ein 61-Jähriger in der Alboinstraße in Richtung Stadtautobahn unterwegs. In der Folge des Zusammenstoßes kippte der Laster auf die rechte Seite und blieb in der Auffahrt zur Autobahn liegen. Bei dem Unfall wurde auch eine Ampel beschädigt. Zwei Bundespolizisten, die den Unfall bemerkt hatten, schlugen die Frontscheibe des Lastwagens ein und befreiten den 61-jährigen Fahrer. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf- sowie Rumpfverletzungen und den Renault-Fahrer mit Bein- sowie Armverletzungen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der 22 Jahre alte Beifahrer aus dem Renault erlitt Verletzungen am Oberkörper. Er konnte nach einer ambulanten Versorgung die Klinik wieder verlassen. Die beiden Bundespolizisten verletzten sich bei der Rettung des Lastwagenfahrers. Nach ambulanten Behandlungen setzten beide ihre Dienste fort. Während der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme, der Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten waren der Sachsendamm beziehungsweise die Schöneberger Straße zwischen General-Pape-Straße und Ringbahnstraße sowie die Alboinstraße ab Eresburgstraße bis etwa 11.30 Uhr gesperrt. Auch die beiden Autobahnabfahrten der Stadtautobahn zur Alboinstraße waren von der Sperrung betroffen. Die Ermittlungen eines Verkehrsermittlungsdienstes dauern an.