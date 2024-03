Geldautomat gesprengt

Nr. 0491

Bisher Unbekannte sprengten in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Marzahn. Die Tat ereignete sich gegen 2.20 Uhr am Helene-Weigel-Platz im Eingangsbereich eines Supermarktes. Es entstand sowohl Sachschaden am Automaten als auch an den Räumlichkeiten. Als Polizeieinsatzkräfte kurze Zeit später am Tatort eintrafen, waren die Täter schon geflüchtet. Eine Absuche nach ihnen in der näheren Umgebung verlief erfolglos. Inwieweit die Unbekannten Beute gemacht haben, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat.