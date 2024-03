Autodieb nach Flucht gefasst

Nr. 0490

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autodieb in Pankow fest. Gegen 22.15 Uhr wurden sie in die Klaustaler Straße Ecke Bleicheroder Straße zu einem gegenwärtig stattfindenden Diebstahl eines Kia gerufen. An der Einmündung der Pasewalker Straße zur BAB 114 bemerkten sie das Auto mit dem Tatverdächtigen am Steuer an einer Rot abstrahlenden Ampel und stellten sich mit ihrem Funkwagen vor das Fahrzeug, um eine Weiterfahrt zu verhindern und den 26-Jährigen zu kontrollieren. Noch bevor die Beamten das Auto erreichten, rannte der Mann davon. Nach einer kurzen Flucht, auf der der Tatverdächtige auch durch die Panke lief, nahmen ihn die Einsatzkräfte fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Der Mann, der keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben. Die Ermittlungen dauern an.