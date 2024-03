Jugendliche beleidigt und angespuckt

Nr. 0489

Gestern Mittag sind zwei junge Frauen in Neukölln beleidigt und bespuckt worden. Nach ersten Erkenntnissen überquerten die beiden 17-Jährigen gegen 12.45 Uhr die Kreuzung an der Fuldastraße Ecke Donaustraße und wurden, als sie weiter in Richtung Karl-Marx-Straße liefen, unvermittelt von einem unbekannten Radfahrer beleidigt. Anschließend spuckte der Mann in Richtung der Jugendlichen, wodurch eine der beiden im Gesicht getroffen wurde. Der Tatverdächtige soll dies getan haben, weil sie ein Kopftuch trug. Er floh anschließend in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.