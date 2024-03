Zusammenstoß zwischen Funkwagen und BMW – vier Verletzte

Nr. 0487

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Funkwagen und einem BMW sind gestern Abend in Zehlendorf drei Polizeibeamte und ein Autofahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 21.20 Uhr drei Polizeibeamte mit dem Funkwagen die Berliner Straße in Richtung Potsdamer Straße. Da sie zu einem gegenwärtigen Diebstahl eines Fahrzeugs alarmiert worden waren, erfolgte die Fahrt unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten. An der Sundgauer Straße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden BMW, mit dem ein 74-Jähriger die Sundgauer Straße in Richtung Mühlenstraße befuhr. In der Folge schleuderte der BMW dann gegen eine Fußgängerampel. Der Senior, der in seinem Wagen eingeklemmt worden war, wurde von Feuerwehrkräften befreit und kam in ein Krankenhaus, in dem er intensivmedizinisch behandelt wird. Der Fahrer des Einsatzwagens wurde zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrer wurde durchgeführt und ergab null Promille. Seine beiden Kollegen wurden ambulant behandelt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Unfallorts bis etwa 2 Uhr zu Sperrungen, von denen auch die Buslinien 101, M48 und X11 betroffen waren. Der BMW und der Polizeiwagen wurden sichergestellt. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.