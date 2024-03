Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nr. 0484

Mit der Bitte um Mithilfe wendet sich die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes an die Öffentlichkeit. Am Dienstag, den 16. Januar 2024, kam es kurz nach 21 Uhr zu einem versuchten Tötungsdelikt im Hauseingang des Wohnhauses in der Badstraße in Gesundbrunnen. Der bisher unbekannte Tatverdächtige folgte der Geschädigten in den Hausflur und würgte sie unvermittelt von hinten. Nach Intervention eines Nachbarn, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

etwa 175 bis 180 cm groß

bekleidet mit dunkler (vermutlich dunkelblauer) Jacke mit aufgesetzter Kapuze

Wer hat am Tatort oder in Tatortnähe zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die ggf. hilfreich sein könnten?

Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung des Gesuchten führen könnten?

Gibt es möglicherweise weitere Opfer ähnlicher Angriffe, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben?

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.