Nr. 0483

Gestern Nachmittag soll eine Frau in Mitte einen Scheinwerfer beschädigt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau gegen 17 Uhr zunächst auf zwei 27 und 68 Jahre alte Männer eines Fernsehteams, das eine Live-Übertragung am Washingtonplatz durchführen wollte, zugegangen sein und die beiden angesprochen haben. Dann soll sie zu dem Equipment des Fernsehteams gegangen sein und einen Scheinwerfer umgestoßen haben, der dabei beschädigt wurde. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die Frau fest. Nach Identitätsfeststellung und durchgeführter Atemalkoholkontrolle, die einen Wert von rund 2,5 Promille ergeben hatte, wurde die 33-Jährige am Ort entlassen.