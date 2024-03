Nach Flucht positiv auf Drogen getestet

Nr. 0482

Gestern Mittag wurde ein Mann in Charlottenburg festgenommen. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei stoppte gegen 13.30 Uhr den Fahrer eines Autos in der Straße Alt-Moabit in Mitte, um ihn verkehrsrechtlich zu überprüfen. Als ein Beamter aus dem Einsatzfahrzeug ausstieg und sich zu dem nun haltenden Ford begab, beschleunigte der 39-jährige Mann und bog bei Rot nach rechts in die Stromstraße ab. Ein dort befindlicher Fußgänger, der in diesem Augenblick die Fahrbahn überquerte, musste zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern. Dabei wurde der 38-Jährige an einer Hand und an einem Bein verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der 39-Jährige setzte seine Flucht über die Essener Straße fort. Im weiteren Verlauf kehrte er über die Elberfelderstraße und die Levetzowstraße wieder auf die Straße Alt-Moabit zurück und begab sich nun in Richtung Kaiserin-Augusta-Allee. Auf der gesamten Fahrstrecke kam es zu mehreren starken Brems-, Ausweich- und Wendemanövern sowie Rotlichtfahrten. Schließlich fuhr der Flüchtende über den Luisenplatz auf den Spandauer Damm und bog nach rechts in die Sophie-Charlotten-Straße ab. Dort brauste er auf ein Privatgelände, wo er mit einem Zaun kollidierte. Als der Mann seine Flucht zu Fuß fortsetzte, konnte er von Einsatzkräften festgenommen werden. Die Polizeikräfte stellten fest, dass der Raser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zwei offene Haftbefehle hat. Zudem schlug ein durchgeführter Drogenvortest an. Die Polizisten beschlagnahmten den Wagen und brachten den 39-Jährigen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt. Die weiteren Ermittlungen zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zum Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, zum Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.