Senior überfallen

Nr. 0481

Ein Senior ist gestern Nachmittag im Ortsteil Grunewald überfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 80-Jährige gegen 17.50 Uhr in der Halenseestraße unterwegs, als er von einem Unbekannten unvermittelt von hinten einen Schlag ins Gesicht erhielt. In der Folge ging der Senior zu Boden und verlor kurzzeitig sein Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass seine Bauchtasche fehlte und der Täter weg war. Anschließend informierte der Überfallene einen Bekannten, der ihn ins Krankenhaus fuhr, in dem er ambulant versorgt wurde. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) ermittelt.