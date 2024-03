Stationäre Behandlung nach Unfall

Nr. 0480

Gestern Nachmittag ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall in Wedding zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 42-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Fennstraße in Richtung Müllerstraße unterwegs und wollte links in die Tegeler Straße abbiegen. Dabei soll er sich mit seinem Wagen langsam durch die im Gegenverkehr im Stau stehenden Fahrzeuge getastet haben. Auf der Busspur kam es dann zu einem Zusammenstoß mit dem 26 Jahre alten Motorradfahrer, der mit einer Honda den Sonderfahrstreifen der Fennstraße in Richtung Heidestraße befuhr. In der Folge der Kollision wurde der Zweiradfahrer durch die Luft geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.