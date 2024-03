Angriff auf Jugendliche - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0478

Die Polizei Berlin bittet nach einem Angriff auf mehrere Jugendliche in Pankow um Mithilfe. Zwei Männer sollen am 7. Oktober 2023, gegen 3.40 Uhr auf dem Gehweg Breite Straße Ecke Berliner Straße eine transphobe Beleidigung geäußert sowie eine Körperverletzung begangen haben. Drei junge Frauen und ein Mann, der Beschreibung nach Jugendliche, sollen von einem der Tatverdächtigen zunächst beleidigt worden sein. Dann habe der Tatverdächtige den bislang unbekannten Mann geschlagen. Die Tat wurde von einem damals 17 Jahre alten Zeugen, der kurz darauf selbst von den Tatverdächtigen verletzt worden war, beobachtet.

Wer hat am 7. Oktober 2023, gegen 3.40 Uhr an der Breite Straße 39 b Ecke Berliner Straße in 13187 Berlin-Pankow die Tat beobachtet oder anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Angegriffenen geben?

Wer kann weitere Hinweise zur Tat und den Tatverdächtigen machen?

Die Kriminalpolizei fragt:

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528 oder per E-Mail entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.