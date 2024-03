Verkehrsunfall mit einem E-Scooter

Nr. 0475

Heute früh kam es in Schöneberg zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen zufolge befuhr ein 32-jähriger Mann mit einem E-Scooter gegen 5 Uhr die Hauptstraße in Richtung Innsbrucker Platz. Er soll während des Fahrens den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs gestreift und im weiteren Verlauf die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben und anschließend zu Boden gestürzt sein. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei führten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von 2,9 Promille ergab. Durch den Sturz erlitt der 32-Jährige Verletzungen am rechten Arm und Bein. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzen für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde durch den behandelnden Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) an.