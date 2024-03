Senior ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt

Nr. 0473

In Tiergarten wurde gestern Abend ein 86-jähriger Mann niedergeschlagen und ausgeraubt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge lief der Senior gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg der Lichtensteinallee, als ihn zwei unbekannte Männer ansprachen und nach seinem Befinden fragten. Unmittelbar darauf soll ihn einer der Unbekannten von hinten gepackt und festgehalten haben, während der andere ihm mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der zu Boden gegangene Angegriffene bemerkte trotz kurzzeitigen Bewusstseinsverlustes noch, dass ihm seine Umhängetasche entrissen wurde und die Angreifer ihn durchsuchten, bevor sie die Flucht ergriffen. Kurz darauf stellte er fest, dass seine Armbanduhr, Fingerschmuck und seine Zahnprothese fehlten. Der Senior begab sich in seine Wohnung und informierte einen Nachbarn. Dieser rief die Feuerwehr. Deren Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 2 (West).