Randale und fremdenfeindliche Beleidigungen

Nr. 0470

Heute Vormittag randalierte ein Mann in Neukölln an mehreren Fahrrädern und beleidigte mehrere Personen fremdenfeindlich, darunter auch Polizistinnen und Polizisten. Gegen 11.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Einmündung Warthestraße/Hermannstraße, nachdem er sah, wie ein Mann gegen mehrere abgestellte Fahrräder trat. Vom Anrufer auf sein Verhalten angesprochen, beleidigte der Mann den Zeugen fremdenfeindlich. Eingetroffene Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Identitätsfeststellung in eine Polizeidienststelle. Dort beleidigte der 44-jährige Tatverdächtige auch die Einsatzkräfte wiederholt fremdenfeindlich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der mutmaßliche Rechtsbrecher seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt.