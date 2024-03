Jugendliche attackieren Tramfahrer

Nr. 0469

Gestern Abend nahmen Einsatzkräfte zwei Jugendliche fest, die im Verdacht stehen, einen Tramfahrer in Marzahn attackiert zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 42-jähriger Fahrer der Linie M 8 gegen 21.30 Uhr einen Fahrerwechsel an der Haltestelle Jan-Petersen-Straße durchgeführt haben. Als er anschließend an der besagten Tram vorbeigelaufen sein soll, soll er eine darin befindliche Gruppe zur Ruhe ermahnt haben. Daraufhin sollen ihn zwei Jugendliche aus der Gruppe heraus mit Schlägen attackiert und anschließend geflüchtet sein. Der Berufskraftfahrer erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizisten und Polizistinnen konnten die Gruppe im Nahbereich auffinden und die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Da das Duo alkoholisiert wirkte, führten die Polizeikräfte eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab bei dem Ersten einen Wert von rund 2,8 Promille und bei dem Zweiten ungefähr 0,4 Promille. Die beiden 16-Jährigen wurden zu einem Polizeiabschnitt gebracht und dort von einer Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.