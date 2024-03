Kind nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0467

Gestern Nachmittag kam es in Biesdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem rollerfahrenden Kind und einem Autofahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 86-jähriger Mann gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen auf der Eitelstraße unterwegs gewesen sein. Als er nach links auf die Allee der Kosmonauten abgebogen sein soll, erfasste er ein dreijähriges Kind, das die dortige Fußgängerfurt auf einem Kinderroller überquert haben soll. Der Junge erlitt Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rumpfes und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Der Senior blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.