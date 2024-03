Brand im Wohnhaus – Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Nr. 0465

Eine Zeugin alarmierte vergangene Nacht Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshain. Zuvor bemerkte die Anruferin Brandgeruch aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Hinterhauses eines Mehrfamilienhauses an der Warschauer Straße. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten in der betroffenen Wohnung eines 62-Jährigen, der sich noch selbst in Sicherheit bringen konnte, die Flammen des Brandes und evakuierten 26 weitere Hausbewohnerinnen und Hausbewohner, wovon sie vier zur anschließenden Versorgung in Krankenhäuser brachten. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 62-Jährigen fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Dort überstellten sie ihn einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes, welches die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung führt.