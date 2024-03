Autofahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Nr. 0464

Gestern Nachmittag kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 82-jähriger Mann mit einem Kraftwagen auf dem mittleren Fahrstreifen der Heerstraße in Richtung Gatower Straße unterwegs gewesen sein. Als er gegen 14.10 Uhr einen Wechsel auf den linken Fahrstreifen gemacht haben soll, kollidierte er mit dem Auto eines 52-Jährigen, welcher den linken Fahrstreifen in derselben Richtung befahren haben soll. Der 82-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und einem Arm und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.