Einsatzkräfte angegriffen und verletzt

Nr. 0463

Drei Männer griffen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg Polizisten an und verletzten sie. Gegen 2 Uhr beobachteten Polizisten in Zivil an der Einmündung Reichenberger Straße Ecke Adalbertstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und trennten die beiden Männer voneinander. Einer der beiden Männer, ein 18-Jähriger, leistete gegen die Festnahme erheblichen Widerstand und versuchte zu entkommen. Als dieser sich beruhigt hatte und die Beamten mit der Sachverhaltsklärung begannen, erschien ein 19-Jähriger am Ort, griff einen Beamten mit Faustschlägen an und versuchte den 18-Jährigen aus dem polizeilichen Gewahrsam zu befreien. Weitere uniformierte Einsatzkräfte unterbanden den fortgesetzten Angriff und nahmen den 19-Jährigen fest. Kurz darauf erschien ein weiterer 19-Jähriger, griff die Einsatzkräfte mit Faustschlägen an und versuchte die beiden vorher Festgenommenen zu befreien. Schließlich wurde auch der Dritte festgenommen. Die Einsatzkräfte brachten das Trio in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und später wieder entlassen wurden. Die drei verletzten Einsatzkräfte, die unter anderem Schulter-, Gesichts- und Knieverletzungen erlitten, konnten ihren Dienst fortsetzen. Der 18-Jährige und die beiden 19-Jährigen müssen sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen und Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte, der versuchten Gefangenenbefreiung und der Körperverletzung verantworten.