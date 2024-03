Drogen in Auto und Wohnung gefunden

Nr. 0460

Zivilkräfte fanden gestern Nachmittag mutmaßliche Drogen in einem Auto sowie in einer Wohnung in Neukölln und nahmen zwei Männer fest. Die Polizisten wurden gegen 17.50 Uhr auf einen 18-Jährigen aufmerksam, als er mit einer Tasche voller Druckverschlusstüten aus einem Mehrfamilienhaus in der Böhmischen Straße kam, in ein Auto stieg und wegfuhr. Die Einsatzkräfte stoppten den Wagen und konfrontierten den Heranwachsenden mit den gemachten Beobachtungen. Er zeigte sich geständig und erlaubte den Beamten die Durchsuchung des Fahrzeugs. Dort fanden sie diverse Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis, Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, ein Handy und Geld. Alle aufgezählten Gegenstände wurden beschlagnahmt. Im weiteren Verlauf gelang es den Zivilkräften, die Wohnung ausfindig zu machen, welche der 18-Jährige zuvor mit der Tasche verlassen hat. Dort trafen sie auf einen 32-jährigen Mann, den sie festnahmen. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Polizisten eine große Stückzahl an Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis, mehrere Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, Verpackungsmaterial, eine Waage und ein Handy. Auch diese Gegenstände beschlagnahmten sie. Der 32-Jährige und der 18-Jährige kamen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.