Besen von Hochhaus geworfen

Nr. 0458

Wenig erfreut dürfte die Mutter eines Jugendlichen gewesen sein, als sie ihren Sprössling gestern Nachmittag bei einer Polizeidienststelle in Marzahn abholen musste. Nach Zeugenaussagen und Äußerungen der Beteiligten befanden sich vier Jugendliche gegen 16.45 Uhr in der 25. Etage eines Wohnhauses an der Allee der Kosmonauten. Ein 15-Jähriger soll einen Besen nach unten geworfen haben. Auf dem Gehweg konnte ein Mann nur durch Zuruf einer 36-Jährigen rechtzeitig beiseite springen, so dass der Besen neben dem 40-Jährigen aufschlug und er selbst unverletzt blieb. Kurz darauf verließ das Quartett das Gebäude und wurde von den beiden Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten. Nach der Sachverhaltsaufnahme und Personalienfeststellung konnten zwei 16-Jährige sowie ein 14 Jahre alter Junge ihren Weg fortsetzen. Der 15-jährige Werfer wurde zum Polizeiabschnitt mitgenommen und dort seiner zwischenzeitlich informierten Mutter übergeben. In dem Haus wurde zudem die Abdeckung eines Notausgangsschildes abgerissen und – wie weitere kleinere Gegenstände – ebenfalls nach unten geworfen. Diese blieben jedoch beim Fallen an der Fassade hängen, so dass sie von hinzugerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden mussten. Wer für das Abreißen des Schildes und die weiteren Würfe verantwortlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, welche von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) geführt werden.