Beleidigt und bespuckt - homophober Hintergrund

Nr. 0457

In der vergangenen Nacht ist ein Mann in Tempelhof beleidigt und bespuckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen gegen 22.30 Uhr zwei der Beschreibung nach Jugendliche den 26-Jährigen in einem Bus der Linie 106 an und folgten ihm dann bis in die Friedrich-Wilhelm-Straße, nachdem er am Alboinplatz aus dem Bus gestiegen war. Auf dem Weg beschimpfte das Duo den jungen Mann homophob und einer der beiden spuckte ihn an. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin führt die weiteren Ermittlungen.