Geflüchtet und gegen Baum geprallt

Nr. 0451

In der vergangenen Nacht flüchtete eine Autofahrerin in Wilmersdorf vor der Polizei und prallte dabei gegen einen Baum. Als Polizisten gegen 0.20 Uhr auf ein schnell fahrendes Fahrzeug auf der Bundesautobahn 100 in Richtung Nord aufmerksam wurden und auf Höhe der Ausfahrt Konstanzer Straße beschlossen dieses anzuhalten, ignorierte die Fahrerin des Wagens die Anhaltesignale und flüchtete über die Westfälische Straße. Als die 21-Jährige von dort nach rechts auf den Fehrbelliner Platz abbog, prallte sie mit dem Auto gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihre 18-jährige Mitfahrerin und ihr 16-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der vierte Insasse, ein 17-Jähriger, erlitt eine Verletzung am Kopf und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein der jungen Frau und das Fahrzeug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Volljährigen ihren Weg fortsetzen. Der 16-Jährige wurde an einen Angehörigen übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen. (is)