Festnahme von zwei mutmaßlichen Drogenhändlern

Nr. 0448

Zivilkräfte nahmen gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Drogenhändler in Schöneberg fest. Die Polizisten wurden gegen 17.10 Uhr auf einen 36-Jährigen aufmerksam, als er in der Welserstraße aus seinem Wagen ausstieg, auf einen 19-Jährigen zuging und etwas mit ihm austauschte. Im weiteren Verlauf näherten sich die Beamten dem Duo und konnten bereits währenddessen mutmaßliche Cannabisblüten in einer Tüte sehen, die der Heranwachsende in einer Hand hielt. Die Beamten nahmen die beiden fest und durchsuchten sie. Beim Jüngeren fanden sie, neben den Blüten, noch mutmaßliches Kokain, mehrere Handys und Geld. Auch beim Älteren entdeckten sie mutmaßliches Cannabis sowie Kokain und Geld. Nachdem die Einsatzkräfte alle Gegenstände beschlagnahmt hatten, erwirkten sie Durchsuchungsbeschlüsse für das Auto des 36-Jährigen sowie für die Wohnung des 19-Jährigen. Im Fahrzeug fanden sie diverse Handys, die sie ebenfalls beschlagnahmten. Die Durchsuchung der Wohnung führte nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Männer kamen zum Zwecke einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam und wurden im Anschluss an das zuständige Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte des Landeskriminalamtes übergeben, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.