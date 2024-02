Mann durch Schüsse verletzt

Nr.0446

Gestern Abend kam es zu Schüssen auf einer Tankstelle in Kreuzberg. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 21.45 Uhr auf der Tankstelle in der Oranienstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern gekommen sein, die in gegenseitigen Schussabgaben gipfelte. Eintreffende Polizeikräfte stellten in der Nähe der Tankstelle einen 22-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am linken Unterarm sowie seinen 28-jährigen Bruder, der unverletzt blieb, fest. Die Polizeikräfte ermittelten zudem einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Schützen, der sich jedoch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernte. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Wohnung des Tatverdächtigen, konnten ihn jedoch nicht antreffen. Waffen konnten bislang nicht gefunden werden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die weiteren Ermittlungen der Fachdienststelle der Polizeidirektion 5 (City) zu weiteren Tatverdächtigen und Hintergründen dauern an.