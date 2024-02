Nr. 0445

Gestern Nachmittag entdeckte ein Passant eine Sachbeschädigung an einem Denkmal in Moabit. Der Zeuge stellte gegen 17.50 Uhr fest, dass das Schutzglas mehrerer Bodenleuchten am „Denkmal für die erste Homosexuelle Emanzipationsbewegung“ am Magnus-Hirschfeld-Ufer zerschlagen worden war und alarmierte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.