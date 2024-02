Tatverdächtiger nach Vergewaltigung gesucht - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0444

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera der BVG bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen nach einer Sexualstraftat. Der Mann steht im Verdacht, am Freitag, den 9. Februar 2024, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr, eine Frau in der U-Bahn der Linie U3 zunächst sexuell genötigt und anschließend vergewaltigt zu haben. An der Endhaltestelle Krumme Lanke verließ der Tatverdächtige den U-Bahn-Waggon und begab sich über den Bahnhofsvorplatz vermutlich zum gegenüberliegenden Bus der Linie 118, mit Fahrtrichtung S-Bahnhof Wannsee.

schlanke Figur

circa 170 cm – 175 cm groß

dunkle Haare

circa 28 – 35 Jahre alt

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-914302 (rund um die Uhr erreichbar) und per E-Mail oder über die Internetwache der Polizei Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.