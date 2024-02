Steine auf Autobahn geworfen

Nr. 0443

Unbekannte warfen gestern Abend mehrere Steine auf die Fahrbahn der Stadtautobahn in Tegel. Gegen 18.30 Uhr erhielten Einsatzkräfte den Auftrag, zur BAB 111 zwischen den Anschlussstellen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße zu fahren, weil ein Notruf wegen Steinen auf der Fahrbahn eingegangen war. Im Rahmen des Einsatzes sperrten die Einsatzkräfte beide Richtungsfahrbahnen für den Verkehr. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Diese wiesen eine Einschlagspur an der Windschutzscheibe und eine auf der Motorhaube auf. Die jeweiligen Autofahrer im Alter von 50 und 57 Jahren blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte sicherten auf beiden Fahrbahnen ca. 150 Kiesel- und Kleinpflastersteine. An der Stelle endet der Tunnel Ortskern Tegel, über welchem sich ein ehemaliges, mit Steinen gefülltes Gleisbett befindet. Tatverdächtige Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Sperrungen wurden gegen 20.30 Uhr vollständig aufgehoben. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.