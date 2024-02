Festnahme nach Drogenverkauf

Nr. 0442

Zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 nahmen gestern Abend in Friedrichshain einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Nach bisherigen Ermittlungen und Aussagen beobachteten die Polizisten in ziviler Kleidung im Markgrafendamm den mutmaßlichen Drogenverkauf eines 20-Jährigen an zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren. Im Nachgang konnten die Polizeikräfte bei einer Kontrolle der Jugendlichen berauschende Substanzen feststellen. Anschließend nahmen die Beamten auch den mutmaßlichen Drogenverkäufer gegen 18.30 Uhr fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie ebenfalls btm-suspekte Substanzen. Der junge Mann kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen zum Polizeiabschnitt 51. Von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) ist er heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls überstellt worden.