Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Nr. 0441

Gestern Abend wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Friedrichshain verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr der 41-jährige Radfahrer gegen 21.45 Uhr die Frankfurter Allee stadtauswärts auf dem Radfahrschutzstreifen. Ein bislang unbekannt gebliebener Autofahrer war mit seinem Wagen im linken Fahrstreifen der Frankfurter Allee mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in dieselbe Richtung unterwegs. Als der Radfahrer in Höhe der Weichselstraße die Fahrbahn überqueren wollte, um zur Mittelinsel zu gelangen, wurde er von dem Auto erfasst. In der Folge stürzte der 41-Jährige und zog sich Verletzungen am Rücken, am linken Bein sowie an der rechten Schulter zu. Darüber hinaus klagte er über Atemnot und schien sich nicht mehr an seine Radfahrt zu erinnern. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des schwarzen Pkws soll unmittelbar vor dem Zusammenstoß stark abgebremst und nach dem Aufprall kurz stehengeblieben, dann jedoch weiter in die Jessnerstraße abgebogen sein.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) unter der Telefonnummer (030) 4664-572300 oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.