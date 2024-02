Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0440

Gestern Nachmittag stürzte eine Motorradfahrerin in Spandau nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr sie gegen 13.40 Uhr mit ihrem Zweirad die Neuendorfer Straße in Richtung Streitstraße. Eine 44-jährige Autofahrerin befuhr zeitgleich die Bismarckstraße und bog links in die Neuendorfer Straße ab. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 62-Jährige von ihrem Motorrad und verletzte sich am Oberschenkel. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Motorradfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.