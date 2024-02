Heranwachsende attackieren Mann

Nr. 0438

Gestern Nachmittag attackierten zwei Heranwachsende einen Mann in Friedrichsfelde und verletzten ihn. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 15.30 Uhr in der Seddiner Straße zu einem Streitgespräch zwischen einem 43 Jahre alten Mann und einem 19-jährigen Heranwachsenden gekommen sein, weil der Jüngere sein Fahrzeug auf dem Gehweg geparkt hatte. Als der Ältere Fotos von dem Auto gemacht haben und der Aufforderung des 19-Jährigen diese zu löschen, nicht nachgekommen sein soll, soll ihn dieser mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll auch noch ein 20-Jähriger dazugekommen sein und mit Schlägen und Tritten auf den Mann eingewirkt haben. Der 43-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in welchem er stationär aufgenommen wurde. Ebenfalls alarmierte Polizeikräfte konnten die beiden Heranwachsenden festnehmen. Sie gaben an, dass sie der 43-Jährige zuerst attackiert hätte und klagten über Schmerzen am Kopf, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab. Nach der Feststellung ihrer Identitäten wurde das Duo aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.