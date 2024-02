Fund von Körperteil - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0432

Passantinnen alarmierten heute Vormittag die Polizei in einen Park in Prenzlauer Berg. Kurz vor 9 Uhr schlugen mehrere Hunde der Zeuginnen im Volkspark Prenzlauer Berg auf einen Gegenstand in einem lichten Gebüsch an. Als die Hundebesitzerinnen nachschauten, entdeckten sie auf dem Grasboden ein Fleischstück und riefen die Polizei. Einsatzkräfte zogen einen Rechtsmediziner hinzu, der feststellte, dass es sich bei dem aufgefundenen Gegenstand um einen Teil eines menschlichen Beines handeln soll. Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat am Fundort die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Volkspark Prenzlauer Berg wurde für die weitere Spurensuche und -sicherung komplett abgesperrt.