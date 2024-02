Kind von Auto erfasst und verletzt

Nr. 0431

In Friedrichsfelde wurde heute Morgen ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach ersten Erkenntnissen und einer Zeugenaussage fuhr ein 36-Jähriger gegen 8.55 Uhr mit einem Pkw auf einem Großraumparkplatz an der Straße Alt-Friedrichsfelde. Auf Höhe eines abgesenkten Bordsteins erfasste der Autofahrer mit dem Wagen einen neunjährigen Jungen, der die Fahrbahn mit einem Tretroller überqueren wollte. Das Kind erlitt eine Beinverletzung, wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) durch.