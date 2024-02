Pflegebedürftige Frau tot in Wohnung aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0430

Zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt durch Unterlassen in Prenzlauer Berg haben die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin gestern Morgen die Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kehrte ein 64-Jähriger nach einem längeren Auslandsaufenthalt gegen 8 Uhr zu seiner Wohnung in der Danziger Straße zurück, welche er zusammen mit seiner ehemaligen Ehefrau bewohnt. Durch zum Ort alarmierte Einsatzkräfte wurde die 58-Jährige tot in ihrem Pflegebett aufgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.