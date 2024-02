Handy gestohlen – Festnahme

Nr. 0428

Gestern Nachmittag endete ein versuchter Handydiebstahl für einen Jugendlichen in einem Polizeigewahrsam. Nach ersten Erkenntnissen soll der 15-Jährige gegen 14.20 Uhr ein Fastfood-Restaurant in der Friedrichstraße betreten und einen 31-Jährigen, der im Beisein seiner 37-jährigen Schwester in dem Lokal saß, angesprochen haben. Ein auf dem Tisch abgelegtes Handy deckte er dabei mit einem Zettel so ab, dass er es unbemerkt einstecken konnte. Als der Tatverdächtige mitsamt seiner Beute gerade das Lokal verlassen wollte, bemerkte der 31-Jährige das Fehlen des Mobiltelefons und verfolgte ihn. Gemeinsam mit aufmerksamen Passanten gelang es ihm, den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festzuhalten. Der Jugendliche wurde für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts eingeliefert, welches auch die weiteren Ermittlungen führt.