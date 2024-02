Versuchter Raub in der Nähe des U-Bahnhofs Nollendorfplatz – Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0439

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines bislang unbekannt gebliebenen Tatverdächtigen.

Der Abgebildete soll im Oktober 2023 versucht haben, einen Mann in Schöneberg auszurauben. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 23-Jährige am Freitag, den 6. Oktober 2023 gegen 22 Uhr beim Verlassen des U-Bahnhofes Nollendorfplatz von dem Gesuchten angesprochen worden sein. Dieser soll ihn, unter Androhung von Gewalt, aufgefordert haben, stehenzubleiben und seine Taschen zu leeren. Der Angesprochene kam der Aufforderung nicht nach und flüchtete in ein Lokal in der Maaßenstraße. Der Tatverdächtige soll ihm zunächst dorthin gefolgt sein. Nachdem ihm eine 54-jährige Zeugin den Zutritt zu dem Restaurant verwehrte, entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung.