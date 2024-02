Frontaler Zusammenstoß – zwei Autofahrerinnen im Krankenhaus

Nr. 0423

Bei einem Verkehrsunfall in Hermsdorf stießen gestern Abend zwei Autos frontal zusammen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 27-Jährige mit einem BMW gegen 21.20 Uhr den Hermsdorfer Damm von der BAB 111 kommend in Richtung Forststraße. Hinter einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem ihr entgegenkommenden VW zusammen, an dessen Steuer eine 36-Jährige saß. Die 27-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Die 36-Jährige trug innere und Verletzungen am Kopf davon. Beide kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass die Jüngere alkoholisiert gefahren war, wurde bei ihr im Krankenhaus Blut entnommen. Einsatzkräfte beschlagnahmten ihren Führerschein. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Hermsdorfer Damm war zur Unfallaufnahme vier Stunden lang gesperrt. Davon war auch der Busverkehr betroffen. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).