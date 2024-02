Mann durch Gruppe in U-Bahn angegriffen – Wer kennt diese Männer?

Nr. 0422

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Abgebildeten stehen im Verdacht eine gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung am 26. März 2023 im U-Bahnhof Alexanderplatz begangen zu haben. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 34-jähriger Mann mit seiner gleichaltrigen Frau gegen 6.10 Uhr im U-Bahnzug der Line U2 in Richtung Hermannstraße. Nach Angaben des 34-Jährigen wurden er und seine Ehefrau von einer Gruppe von sechs bis acht jungen Männern beleidigt und bedroht, nachdem der 34-Jährige sich verbeten haben soll, dass Fotos von seiner Frau gemacht werden. Als das Ehepaar am U-Bahnhof Alexanderplatz den Waggon verließ, soll der Mann mehrmals auf dem Bahnsteig durch drei Mitglieder der Gruppe gegen den Kopf geschlagen worden sein. Er erlitt dadurch Verletzungen an der Lippe und an der Nase. Erst durch das Einschreiten eines Zeugen ließen die Tatverdächtigen vom 34-Jährigen ab. Anschließend sollen fast alle Mitglieder zurück in den U-Bahn-Waggon geflüchtet und davongefahren sein.

Die drei Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

ca. 19 bis 22 Jahre alt

etwa 175 cm groß

dunkelblonde Haare

Bekleidung: schwarze Jacke der Marke North Face

ca. 19 bis 22 Jahre alt

ca. 180 cm groß

dunkelblonde kurze Haare

kräftige Statur

abstehende Ohren

Bekleidung: schwarze Jacke der Marke North Face, blaue Jeans