Sachbeschädigung mit verfassungsfeindlichem Hintergrund - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0420

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen, der am 25. Juni 2023 gegen 6.50 Uhr im Bahnhof Alexanderplatz mit orangener Farbe eine Vielzahl an Graffitis auf den Boden, an Wände und Schaufenster sowie an einen Geldautomaten und eine Rolltreppe gesprüht haben soll. Mehrfach wurden Buchstabenkombinationen verwendet und in einem Fall auch die Zahlenkombination “88”.

kurze braune Haare

kurzer Bart

Tätowierung auf dem linken Handrücken

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Adidas Hose, weißen Nike Schuhen

führte einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Bauchtasche mit sich

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Unbekannten machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-953333 sowie per E-Mail unter LKA533Hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden.