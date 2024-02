Erst beleidigt, dann geschlagen

Nr. 0418

In Alt-Hohenschönhausen wurde gestern Nachmittag ein Elfjähriger von drei bislang Unbekannten beleidigt und geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Junge gemeinsam mit zwei Freunden kurz vor 17 Uhr auf dem Heimweg in der Leuenberger Straße, als drei Vermummte auf sie zuliefen. Die Freunde des Jungen rannten weg und brachten sich in Sicherheit. Zunächst habe einer der Täter den Elfjährigen beleidigt. Dann sei ein anderer auf ihn zugegangen und schlug ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin fiel der Junge zu Boden. Danach habe das Trio gegen seinen Bauch und Rücken getreten. Als die drei Täter von ihm abließen und sich entfernten, rannte er sofort nach Hause zu seiner Mutter. Mit einer aufgeplatzten Lippe sowie Schmerzen im Rücken und am Bauch wurde er durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3.