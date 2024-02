Mehrere brennende Fahrzeuge

Nr. 0413

In Halensee brannte in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug. Gegen 23.40 Uhr hatte ein Anwohner die Feuerwehr alarmiert, da er durch einen lauten Knall auf einen brennenden Smart in der Nestorstraße aufmerksam wurde. Das Feuer beschädigte zwei weitere Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe des Smarts parkten. Die Feuerwehr löschte die Flammen an den Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.